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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 13513 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 44924 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 64717 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 77200 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 89766 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112510 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114232 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Зеленскому на подпись передали законопроект о государственной защите военных ССО

Зеленскому на подпись передали законопроект о государственной защите военных ССО

Киев  •  УНН

 • 23535 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятый парламентом законопроект № 4186, что гарантирует государственную защиту военнослужащим Сил специальных операций (ССО) ВСУ. Документ направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте ВР.

Речь идет о Законе Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов" относительно государственной защиты военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во время выполнения ими задач по назначению", принятый парламентом 3 декабря и переданный на подпись Президенту 8 декабря.

Целью закона является обеспечение государственной защиты военнослужащих ССО и членов их семей. В частности, при выполнении боевых задач закон предоставляет им право на специальные меры безопасности (личная охрана, охрана жилища и имущества, обеспечение конфиденциальности данных и другие).

Принятый закон, как ожидается, будет способствовать повышению эффективности выполнения специальных и разведывательных задач ССО Вооруженных Сил Украины в интересах национальной безопасности и обороны государства.

Украинские Национальные Новости

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