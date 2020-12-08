Зеленському на підпис передали законопроект про державний захист військових ССО

Йдеться про Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів“ щодо державного захисту військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України під час виконання ними завдань за призначенням”, ухвалений парламентом 3 грудня та переданий на підпис Президенту 8 грудня.

Метою закону є забезпечення державного захисту військовослужбовців ССО та членів їхніх сімей. Зокрема, під час виконання бойових завдань закон надає їм право на спеціальні заходи безпеки (особиста охорона, охорона житла і майна, забезпечення конфіденційності даних та інші).

Ухвалений закон, як очікується, сприятиме підвищенню ефективності виконання спеціальних та розвідувальних завдань ССО Збройних Сил України в інтересах національної безпеки та оборони держави.