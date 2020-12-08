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Зеленському на підпис передали законопроект про державний захист військових ССО

Зеленському на підпис передали законопроект про державний захист військових ССО

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав ухвалений парламентом законопроект № 4186, що гарантує державний захист військовослужбовцям Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ. Наразі документ направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані на сайті ВР.

Йдеться про Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів“ щодо державного захисту військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України під час виконання ними завдань за призначенням”, ухвалений парламентом 3 грудня та переданий на підпис Президенту 8 грудня.

Метою закону є забезпечення державного захисту військовослужбовців ССО та членів їхніх сімей. Зокрема, під час виконання бойових завдань закон надає їм право на спеціальні заходи безпеки (особиста охорона, охорона житла і майна, забезпечення конфіденційності даних та інші).

Ухвалений закон, як очікується, сприятиме підвищенню ефективності виконання спеціальних та розвідувальних завдань ССО Збройних Сил України в інтересах національної безпеки та оборони держави.

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