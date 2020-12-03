Військовослужбовці ССО отримають державний захист

Так, зазначається, що внесення до Закону України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” змін щодо державного захисту військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та їхніх близьких родичів забезпечить своєчасну протидію, реагування та захист життя, здоров’я, житла і майна зазначеної категорії осіб, зменшить наслідки впливу Російської Федерації, сприятиме виконанню Силами спеціальних операцій Збройних Сил України завдань за призначенням.

За даними авторів проекту закону, на даний час існуюча нормативно-правова база, керівні документи Міністерства оборони України та Збройних Сил України не дають змоги повною мірою здійснювати заходи щодо захисту життя, здоров’я, житла і майна військовослужбовців ССО та їхніх близьких родичів.

Як повідомляв УНН, напередодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками законопроект № 3486 щодо соціального захисту населення в період карантину через коронавірус.