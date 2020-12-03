Військовослужбовці ССО отримають державний захист
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект № 4186 про внесення змін до Закону України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” щодо державного захисту військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України під час виконання ними завдань за призначенням. Відповідне рішення підтримали 303 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, зазначається, що внесення до Закону України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” змін щодо державного захисту військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та їхніх близьких родичів забезпечить своєчасну протидію, реагування та захист життя, здоров’я, житла і майна зазначеної категорії осіб, зменшить наслідки впливу Російської Федерації, сприятиме виконанню Силами спеціальних операцій Збройних Сил України завдань за призначенням.
За даними авторів проекту закону, на даний час існуюча нормативно-правова база, керівні документи Міністерства оборони України та Збройних Сил України не дають змоги повною мірою здійснювати заходи щодо захисту життя, здоров’я, житла і майна військовослужбовців ССО та їхніх близьких родичів.
Як повідомляв УНН, напередодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками законопроект № 3486 щодо соціального захисту населення в період карантину через коронавірус.