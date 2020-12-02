ВР змінила законодавство щодо захисту безробітних на карантині

Зазначається, що документ має на меті забезпечити соцзахист безробітних осіб, працівників та роботодавців, які можуть стикнутися з негативними соціально-економічними наслідками в період карантину.

Проектом закону пропонується внести зміни до низки законів України, спрямованих на забезпечення соціального захисту населення, яке може постраждати від наслідків поширення COVID-19.

Зокрема, йдеться і про допомогу по частковому безробіттю. Документом пропонується закріпити у законодавстві про зайнятість населення, що право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину мають усі застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини. А виплата допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється підприємством з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу у межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не більше 30 календарних днів після завершення карантину.

Окрім того, пропонується привести у відповідність до законодавства строки, у які роботодавці повідомляють територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про заплановане масове вивільнення працівників.

Також передбачаєть врегулювання питання щодо надання ваучерів особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності.

Серед іншого пропонується дозволити головам сімейних фермерських господарств сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за членів сімейного фермерського господарства.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада включила до порядку денного та скоротила наполовину строки подачі альтернативних законопроектів та підготовки необхідних висновків до законопроектів, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським щодо підтримки бізнесу на карантині.



