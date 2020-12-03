Военнослужащие ССО получат государственную защиту

Так, отмечается, что внесение в Закон Украины “О государственной защите работников суда и правоохранительных органов” изменений по государственной защите военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и их близких родственников обеспечит своевременное противодействие, реагирование и защиту жизни, здоровья, жилья и имущества указанной категории лиц, уменьшит последствия влияния Российской Федерации, будет способствовать выполнению Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины задач по назначению.

По данным авторов проекта закона, в настоящее время существующая нормативно-правовая база, руководящие документы Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины не позволяют в полной мере осуществлять мероприятия по защите жизни, здоровья, жилья и имущества военнослужащих ССО и их близких родственников.

Как сообщал УНН, накануне Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками законопроект № 3486 относительно социальной защиты населения в период карантина через коронавирус.