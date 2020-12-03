Военнослужащие ССО получат государственную защиту

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 30967 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 50398 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 63514 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 77295 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110181 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112902 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 125292 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4186 о внесении изменений в Закон Украины “О государственной защите работников суда и правоохранительных органов” по государственной защите военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во время выполнения ими задач по назначению. Соответствующее решение поддержали 303 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, отмечается, что внесение в Закон Украины “О государственной защите работников суда и правоохранительных органов” изменений по государственной защите военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и их близких родственников обеспечит своевременное противодействие, реагирование и защиту жизни, здоровья, жилья и имущества указанной категории лиц, уменьшит последствия влияния Российской Федерации, будет способствовать выполнению Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины задач по назначению.

По данным авторов проекта закона, в настоящее время существующая нормативно-правовая база, руководящие документы Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины не позволяют в полной мере осуществлять мероприятия по защите жизни, здоровья, жилья и имущества военнослужащих ССО и их близких родственников.

Как сообщал УНН, накануне Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками законопроект № 3486 относительно социальной защиты населения в период карантина через коронавирус.

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