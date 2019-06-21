Зеленский уволил с военной службы в запас экс-заместителя главы СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы в запас бывшего заместителей председателя Службы безопасности Украины Олега Фролова. Об этом говорится в указе №422/2019, передает УНН.
"Уволить генерал-полковника Фролова Олега Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в документе.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей председателя Службы безопасности Украины.
Заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка заявлял, что речь идет о двух заместителей председателя СБУ - Олеге Фролове и Владиславе Косинском.
Также напомним, что Зеленский уволил с военной службы бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Виталия Маликова.