Зеленський звільнив двох заступників голови СБУ

"Декілька кадрових рішень було прийнято в органах, які є спеціальними службами – це Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки. Якщо говорити про СБУ – було звільнено двох заступників голови СБУ. Це люди, які, за нашою інформацією, були причетні до багатьох протиправних діянь, в тому числі під час виборчої кампанії. Це для них тільки початок на шляху звільнення", - сказав Рябошапка.

З його слів, мова йде про двох заступників голови СБУ – Олега Фролова та Владислава Косинського.

Крім того, сказав заступник глави АП, було прийняте рішення про звільнення п’яти керівників регіональних управлінь СБУ – тих, які "значились у негативному плані в сенсі явищ, пов’язаних з контрабандою": в Одеській області звільнено керівника управління СБУ Олександра Довженка, указ про звільнення керівника управління СБУ у Львівській області Олександра Ткачука, звільнення Олега Зозулі з посади керівника СБУ у Вінницькій області, а також звільнено керівника управління СБУ у Закарпатській області Володимира Пахнюка, Руслан Сторожук звільнений з посади начальника управління СБУ у Чернівецькій області.

Нагадаємо, Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ 22 травня.

Раніше Зеленський звільнив заступника голови Служби безпеки України Віктора Кононенка.