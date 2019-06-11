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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ

Киев • УНН

 • 7788 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей председателя Службы безопасности Украины и пять руководителей региональных управлений службы. Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ

"Несколько кадровых решений было принято в органах, которые являются специальными службами - это Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки. Если говорить о СБУ - были уволены два заместителя председателя СБУ. Это люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе во время избирательной кампании. Это для них только начало на пути увольнения", - сказал Рябошапка.

По его словам, речь идет о двух заместителях председателя СБУ - Олег Фролов и Владислав Косинский.

Кроме того, сказал заместитель главы АП, было принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений СБУ - тех, которые "значились в негативном плане в смысле явлений, связанных с контрабандой": в Одесской области уволен руководитель управления СБУ Александра Довженко, указ об увольнении руководителя управления СБУ во Львовской области Александра Ткачука, увольнение Олега Зозули с должности руководителя СБУ в Винницкой области, а также уволен руководитель управления СБУ в Закарпатской области Владимира Пахнюк, Руслан Сторожук уволен с должности начальника управления СБУ в Черновицкой области.

Напомним, Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ 22 мая.

Ранее Зеленский уволил заместителя председателя Службы безопасности Украины Виктора Кононенко.

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