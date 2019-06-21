Зеленський звільнив з військової служби в запас екс-заступника голови СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив із військової служби в запас колишнього заступників голови Служби безпеки України Олега Фролова. Про це йдеться в указі №422/2019, передає УНН.
"Звільнити генерал-полковника Фролова Олега Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу", - сказано в документі.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Служби безпеки України.
Заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка заявляв, що йдеться про двох заступників голови СБУ – Олега Фролова та Владислава Косинського.
Також нагадаємо, що Зеленський звільнив з військової служби колишнього першого заступника Голови Служби безпеки України Віталія Малікова.