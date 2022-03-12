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Зеленский обратился к европейцам: запомните число 79, ведь столько детей погибло в Украине во время войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейцам с призывом запомнить число 79, ведь столько детей погибло в Украине во время войны, которую начала Россия, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Поздравляю всех друзей Европы, всех друзей свободы! Я знаю, что сегодня вас во всем мире - более ста тысяч. Более ста тысяч на площадях разных городов. Мы, украинцы благодарны за это. И я прошу сейчас каждого из вас, на каждой площади запомнить одно число. 79. Вы поймете, что это означает. Я расскажу вам сейчас, что это значит для нашей жизни, для каждого из нас. Расскажу всем ста тысячам. И миллионам, которые нас еще услышат”, - сказал Зеленский.

Детали

Он напомнил, что Украина переживает страшную войну.

“Европа не видела такой войны со времен Второй мировой. Мы эту войну не начинали. Это жестокое и циничное вторжение России на украинскую землю. Это война против украинского народа, против мирных и искренних людей, которых вы, я уверен, очень хорошо узнали за годы нашей независимости”, - отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что в войне, которую начала РФ уже погибло 79 детей.

“Я уверен, у каждого и каждой из вас есть фотографии ваших родных. Дома или просто в телефоне, чтобы можно было посмотреть, когда сердце этого просит. Фотографии детей, фотографии родителей. Фотографии ваших любимых. Мы даже этого не осознаем, но всегда знаем, что эти фотографии - они не последние”, - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в российские войска держат в осаде украинские города.

“Они пытаются уничтожить их. Представьте это! Целые города! В 2022 году! В Европе. Наш Мариуполь, крупнейший украинский город на побережье Азовского моря, в полной блокаде. Его обстреливают круглосуточно. Российские войска сбрасывают на него авиабомбы, бьют ракетами. Они разбомбили в Мариуполе даже роддом и детскую больницу", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский уверен, что это ненависть ко всему живому. Они убивают детей и разрушают роддома, детские больницы.

“Зачем? Чтобы украинки даже не рожали? И это - по всей нашей стране, по всей Украине, которая страдает от российского вторжения. Они разрушили уже десятки больниц, сотни школ, детских садов. Они разрушают университеты. Полностью уничтожают жилые кварталы - ковровой бомбардировкой. Представьте, что это такое! И как в этом выжить? Что это значит для украинцев, для наших семей, для наших детей?.. Что значит, когда не можешь обрести покой даже в церкви. Потому что авиация бомбит даже церкви!" - сказал Зеленский.

Дополнения

Открыто производство из-за гибели 6-летней девочки от обезвоживания в окруженном вооруженными силами РФ Мариуполе.

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