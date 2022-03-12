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Зеленський звернувся до європейців: запам'ятайте число 79, адже стільки дітей загинуло в Україні під час війни

Зеленський звернувся до європейців: запам'ятайте число 79, адже стільки дітей загинуло в Україні під час війни

Київ • УНН

 • 181854 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до європейців із закликом запам'ятати число 79, адже стільки дітей загинуло в Україні під час війни, яку розпочала Росія, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Вітаю всіх друзів Європи, усіх друзів свободи! Я знаю, що сьогодні вас у всьому світі – понад сто тисяч. Понад сто тисяч на площах різних міст. Ми, українці, вдячні за це. І я прошу зараз кожного з вас, на кожній площі запам'ятати одне число... 79. Ви зрозумієте, що це означає. Я розкажу вам зараз, що це означає для нашого життя, для кожного з нас. Розкажу всім ста тисячам. І мільйонам, які нас іще почують”, - сказав Зеленський.

Деталі

Він нагадав, що Україна переживає страшну війну.

“Європа не бачила такої війни з часів Другої світової. Ми цю війну не починали. Це жорстоке й цинічне вторгнення Росії на українську землю. Це війна проти українського народу – проти мирних і щирих людей, яких ви, я впевнений, дуже добре взнали за роки нашої незалежності”, - зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що у війні, яку розпочала РФ вже загинуло 79 дітей.

“Я впевнений, у кожного й кожної з вас є фотографії ваших рідних. Вдома або просто в телефоні, щоб можна було подивитися, коли серце цього просить. Фотографії дітей, фотографії батьків. Фотографії ваших коханих. Ми навіть цього не усвідомлюємо, але завжди знаємо, що ці фотографії – вони не останні”, - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що у російські війська тримають в облозі українські міста.

“Вони намагаються знищити їх. Уявіть це! Цілі міста! У 2022 році! У Європі.Наш Маріуполь, найбільше українське місто на узбережжі Азовського моря, у повній блокаді. Його обстрілюють цілодобово. Російські війська скидають на нього авіабомби, бʼють ракетами. Вони розбомбили в Маріуполі навіть пологовий будинок і дитячу лікарню...”, - наголосив Зеленський.

Зеленський впевнений, що це ненависть до всього живого. Вони вбивають дітей і руйнують пологові будинки, дитячі лікарні.

“Навіщо? Щоб українки навіть не народжували? І це – по всій нашій державі, по всій Україні, яка страждає від російського вторгнення. Вони зруйнували вже десятки лікарень, сотні шкіл, дитячих садочків. Вони руйнують університети. Повністю знищують житлові квартали – килимовим бомбардуванням. Уявіть, що це таке! І як у цьому вижити? Що це означає для українців, для наших родин, для наших дітей?.. Що означає, коли не можеш знайти спокій навіть у церкві. Бо авіація бомбардує навіть церкви!” - сказав Зеленський.

Доповнення

Відкрито провадження через загибель 6-річної дівчинки від зневоднення в оточеному збройними силами РФ Маріуполі.

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