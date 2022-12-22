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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с Дудой: обсудили стратегические планы на будущее

Зеленский встретился с Дудой: обсудили стратегические планы на будущее

Киев • УНН

 • 372172 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Они обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году, передает УНН.

Цитата

«По дороге домой встретился с другом Украины – Президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году. Спасибо за неизменную и мощную поддержку!», - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

21 декабря Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретили президент США Джо Байден.

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