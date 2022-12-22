Зеленський зустрівся з Дудою: обговорили стратегічні плани на майбутнє

Цитата

«Дорогою додому зустрівся з другом України – Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році. Дякую за незмінну й потужну підтримку!», - написав Зеленський у Telegram.

Доповнення

21 грудня Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустріли президент США Джо Байден.