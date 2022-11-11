Зеленский снова собрал Ставку: заслушал доклады о ситуации на фронте на юге

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"Состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Заслушал доклады по ситуации на передовой, и в частности, на Южном направлении фронта. Мы продолжаем освобождать нашу землю от оккупантов", - отметил Зеленский.

Детали

Глава государства указал, что во время заседания "определили первоочередные меры по стабилизации ситуации на недавно деоккупированных территориях". "Должны вернуть мирную жизнь нашим людям. Они этого долго ждали", - подчеркнул он.

"Также обсудили усиление защиты энергетической инфраструктуры от вражеских атак и восстановление объектов, пострадавших в результате российских обстрелов. Украина должна быть максимально готова к зиме. Все для этого делаем", - указал Зеленский.

"Верим в Вооруженные Силы Украины. Работаем ради победы. Слава Украине!" – подчеркнул Президент.

Напомним

Генштаб ВСУ 11 ноября официально сообщил, что во время успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было освобождено 12 населенных пунктов. И что наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет позже.

Тем временем в сети уже публикуют фото из центра Херсона с людьми с украинскими флагами.

А руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал лаконичный пост "11.11.22", будто намекая, что сегодняшний день может стать знаковым.