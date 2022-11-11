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Зеленський знову зібрав Ставку: заслухав доповіді про ситуацію на фронті на півдні

Зеленський знову зібрав Ставку: заслухав доповіді про ситуацію на фронті на півдні

Київ • УНН

 • 270478 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого, зокрема заслухав доповіді щодо ситуації на фронті, у тому числі на півдні, і було визначено стабілізаційні заходи на нещодавно деокупованих територіях, пише УНН.

Цитата

"Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Заслухав доповіді щодо ситуації на передовій, і зокрема на Південному напрямку фронту. Ми продовжуємо звільняти нашу землю від окупантів", - зазначив Зеленський.

Деталі

Глава держави вказав, що під час засідання "визначили першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно деокупованих територіях". "Маємо повернути мирне життя нашим людям. Вони цього довго чекали", - наголосив він.

"Також обговорили посилення захисту енергетичної інфраструктури від ворожих атак і відновлення об’єктів, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Україна має бути максимально готова до зими. Усе для цього робимо", - вказав Зеленський.

"Віримо в Збройні Сили України. Працюємо задля перемоги. Слава Україні!" - наголосив Президент.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ 11 листопада офіційно повідомив, що під час успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів. І що наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом.

Тим часом у мережі вже публікують фото з центру Херсона з людьми з українськими прапорами.

А керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував лаконічний пост "11.11.22", ніби натякаючи, що сьогоднішній день може стати знаковим.

Українські Національні Новини

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