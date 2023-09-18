Зеленский: "Знаю, где мы собираемся прорвать - и мощно"

Детали

Глава рассказал, что бойцам ВСУ "очень сложно" на юге из-за заминирования, однако они делают шаги по освобождению территорий. Он также обратил внимание на восток Украины.

"Некоторые не понимают, что такое идти вперед там, где около 200 тысяч военных россии. Это на востоке государства, и это сегодня происходит. Да, все хотят, чтобы мы прорвали линии обороны. Мы этого очень хотим. Прорвать линии обороны - нелегкий путь. Это будет, я в этом уверен. Я не могу сказать, где это будет быстрее. Я не могу об этом говорить... извините, потому что знаю, где мы собираемся прорвать − и мощно прорвать", - заявил Зеленский.

Он добавил, что очень надеется и верит в украинских воинов, что это произойдет.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что линия фронта протяженностью почти 1200 км превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают 40 тысяч снарядов в день.