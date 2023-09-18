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Зеленський: "Знаю, де ми збираємось прорвати − і потужно"

Зеленський: "Знаю, де ми збираємось прорвати − і потужно"

Київ • УНН

 • 250524 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS розповів, що на сьогодні йому відомо, де українські захисники зможуть прорвати російські лінії оборони, однак не буде надавати деталі, пише УНН.

Деталі

Очільник розповів, що бійцям ЗСУ "дуже складно" на півдні через замінування, однак вони роблять кроки зі звільнення територій. Він також звернув увагу на схід України.

"Дехто не розуміє, що таке іти вперед там, де близько 200 тисяч військових росії. Це на сході держави, і це сьогодні відбувається. Так, усі хочуть, щоби ми прорвали лінії оборони. Ми цього дуже хочемо. Прорвати лінії оборони - нелегкий шлях. Це буде, я в цьому впевнений. Я не можу сказати, де це буде швидше. Я не можу про це говорити.. вибачте, бо знаю, де ми збираємось прорвати − і потужно прорвати", - заявив Зеленський.

Він додав, що дуже надіється і вірить в українських воїнів, що це відбудеться.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський в інтервʼю CBS News заявив, що лінія фронту протяжністю майже 1200 км перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни та українці випускають 40 тисяч снарядів на день.

Українські Національні Новини

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