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Зеленский сменил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Киев • УНН

 • 13744 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, введя в него двух человек и выведя одного. Об этом говорится в указе №24/2020 от 28 января, передает УНН.

Зеленский сменил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству

"Ввести в персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля следующих лиц: Тивончук Андрей Петрович - руководитель Службы по вопросам военно-технического сотрудничества и ОПК Аппарата СНБО Украины, секретарь комиссии; Шендрик Денис Валерьевич - заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины", - говорится в тексте документа.

Также указом из персонального состава комиссии выведен Сергей Дидинский, он также освобождается от исполнения обязанностей секретаря комиссии.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Зеленский перед этим пересматривал состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества в декабре 2019 года.

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