Зеленский сменил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, введя в него двух человек и выведя одного. Об этом говорится в указе №24/2020 от 28 января, передает УНН.
"Ввести в персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля следующих лиц: Тивончук Андрей Петрович - руководитель Службы по вопросам военно-технического сотрудничества и ОПК Аппарата СНБО Украины, секретарь комиссии; Шендрик Денис Валерьевич - заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины", - говорится в тексте документа.
Также указом из персонального состава комиссии выведен Сергей Дидинский, он также освобождается от исполнения обязанностей секретаря комиссии.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, Зеленский перед этим пересматривал состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества в декабре 2019 года.