Зеленський змінив склад комісії з військово-технічного співробітництва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, увівши до нього двох осіб і вивівши одну. Про це йдеться в указі №24/2020 від 28 січня, передає УНН.
"Увести до персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю таких осіб: Тивончук Андрій Петрович - керівник Служби з питань військово-технічного співробітництва та ОПК Апарату РНБО України, секретар комісії; Шендрик Денис Валерійович - заступник голови Державної митної служби України", - йдеться у тексті документа.
Також указом з персонального складу комісії виведено Сергія Дидинського, увільнивши його від виконання обов’язків секретаря комісії.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, Зеленський перед цим переглядав склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва у грудні 2019 року.