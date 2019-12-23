Зеленський узгодив склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідний документ від 23 грудня розміщено на сайті Глави держави, передає УНН.
"Затвердити персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю", - йдеться в тексті Указу №939/2019.
Так, відповідно до указу, очолить комісію заступник Міністра оборони України, голова Комісії Олександр Поліщук. Заступником голови Комісії призначено заступника Міністра закордонних справ України Єгора Божка.
До складу комісії також увійшли генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус (за згодою), перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки Андрій Алєксєєнко, Генеральний директор Директорату з питань національної безпеки та оборони ОПУ Іван Апаршин, перший заступник Голови СБУ Руслан Баранецький, начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба та перший заступник Голови Державного космічного агентства України Олександр Голуб.
Крім того, до комісії увійшли виконуючий обов’язки керівника Служби з питань військово-технічного , співробітництва та оборонно-промислового комплексу Апарату РНБО Сергій Дидинський, голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін (за згодою), заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді, заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко та тимчасово виконуючий обов’язки Голови Державної служби експортного контролю України Олександр Шайтан.
Як повідомляв УНН, 11 грудня Зеленський призначив заступника міністра оборони Поліщука очільником міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та дав завдання у двотижневий строк подати пропозиції щодо персонального складу Міжвідомчої комісії.