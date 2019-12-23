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Зеленский согласовал состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества

Зеленский согласовал состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества

Киев  •  УНН

 • 9637 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующий документ от 23 декабря размещен на сайте Главы государства, передает УНН.

"Утвердить персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - говорится в тексте Указа №939/2019.

Так, согласно указу, возглавит комиссию заместитель Министра обороны Украины, глава Комиссии Александр Полищук. Заместителем главы Комиссии назначен заместитель Министра иностранных дел Украины Егор Божко.

В состав комиссии также вошли генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс (по согласию), первый заместитель главы Службы внешней разведки Андрей Алексеенко, Генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны ОПГ Иван Апаршин, первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий, начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба и первый заместитель главы Государственного космического агентства Украины Александр Голуб.

Кроме того, в комиссию вошли исполняющий обязанности руководителя Службы по вопросам военно-технического, сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса Аппарата СНБО Сергей Дыдынский, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин (по согласию), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко и временно исполняющий обязанности главы Государственной службы экспортного контроля Украины Александр Шайтан.

Как сообщал УНН, 11 декабря Зеленский назначил заместителя министра обороны Полищука главой межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и дал задание в двухнедельный срок представить предложения по персональному составу Межведомственной комиссии.

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