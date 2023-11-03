Зеленский сменил командующего Сил специальных операций
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Должность занял Сергей Лупанчук, передает УНН.
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"Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №728/2023.
Добавим
Также Зеленский подписал указ об увольнении Виктора Хоренко с должности командующего ССО.
"Уволить Хоренко Виктора Александровича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №727/2023.
Ранее
Перед наступлением зимы ожидаются серьезные изменения в военной стратегии Украины и большие изменения в команде президента Украины Владимира Зеленского. Об этом, среди прочего, говорится в материале Саймона Шустера в журнале Time, который был опубликован 30 октября, где автор анализирует ситуацию и перспективы для Украины, используя озвученные после визита в США в сентябре заявления Владимира Зеленского и некоторых неназванных лиц из его окружения.
В тексте уточняется, что перед наступлением зимы уволят по меньшей мере одного министра, а также генерала, который «отвечает за контрнаступление» Украины. Причина – «медленный прогресс Украины на фронте».