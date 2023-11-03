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Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

Киев • УНН

 • 2094455 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Должность занял Сергей Лупанчук, передает УНН.

Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

Цитата

"Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №728/2023.

Добавим

Также Зеленский подписал указ об увольнении Виктора Хоренко с должности командующего ССО.

"Уволить Хоренко Виктора Александровича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №727/2023.

Ранее

Перед наступлением зимы ожидаются серьезные изменения в военной стратегии Украины и большие изменения в команде президента Украины Владимира Зеленского. Об этом, среди прочего, говорится в материале Саймона Шустера в журнале Time, который был опубликован 30 октября, где автор анализирует ситуацию и перспективы для Украины, используя озвученные после визита в США в сентябре заявления Владимира Зеленского и некоторых неназванных лиц из его окружения.

В тексте уточняется, что перед наступлением зимы уволят по меньшей мере одного министра, а также генерала, который «отвечает за контрнаступление» Украины. Причина – «медленный прогресс Украины на фронте».

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