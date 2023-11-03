Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Посаду обійняв Сергій Лупанчук, передає УНН.
Цитата
"Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі №728/2023.
Додамо
Також Зеленський підписав указ про звільнення Віктора Хоренка з посади командувача ССО.
"Звільнити Хоренка Віктора Олександровича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі №727/2023.
Раніше
Перед настанням зими очікуються серйозні зміни у військовій стратегії України та великі зміни у команді президента України Володимира Зеленського. Про це, серед іншого, йдеться в матеріалі Саймона Шустера в журналі Time, який був опублікований 30 жовтня, де автор аналізує ситуацію і перспективи для України, використовуючи озвучені після візиту до США у вересні заяви Володимира Зеленського та деяких неназваних осіб із його оточення.
У тексті уточнюється, що перед настанням зими звільнять щонайменше одного міністра, а також генерала, який «відповідає за контрнаступ» України. Причина – «повільний прогрес України на фронті».