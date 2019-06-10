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Зеленский сменил делегацию Украины для участия в работе GRECO

Зеленский сменил делегацию Украины для участия в работе GRECO

Киев  •  УНН

 • 8796 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO), которую по соглашению должен возглавить член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Михаил Буроменский. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст президентского указа №354/2019 от 10 июня.

"Образовать делегацию Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO)", - говорится в тексте документа.

Так, состав делегации выглядит так:

  • член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, глава делегации (по согласию) Михаил Буроменский
  • заместитель главы Администрации Президента Украины, член делегации Руслан Рябошапка
  • эксперт общественной организации "Центр противодействия коррупции", член делегации (по согласию) Анастасия Красносельская.

При этом Зеленский признал утратившим силу указ Президента от 17 октября о делегации Украины для участия в работе GRECO.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее МИД Украины сделало заявление о кризисном состоянии Совета Европы.

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