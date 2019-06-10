Зеленський змінив делегацію України для участі в роботі GRECO
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), яку за згодою має очолити член Національної ради з питань антикорупційної політики Михайло Буроменський. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст президентського указу №354/2019 від 10 червня.
"Утворити делегацію України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO)", - йдеться у тексті документа.
Так, склад делегації виглядає так:
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- член Національної ради з питань антикорупційної політики, глава делегації (за згодою) Михайло Буроменський
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- заступник глави Адміністрації Президента України, член делегації Руслан Рябошапка
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- експерт громадської організації "Центр протидії корупції", член делегації (за згодою) Анастасія Красносільська.
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При цьому Зеленський визнав таким, що втратив чинність, указ Президента від 17 жовтня про делегацію України для участі в роботі GRECO.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, раніше МЗС України зробило заяву про кризовий стан Ради Європи.