Зеленский созвонился с премьерами Бельгии и Ирландии и президентом Эстонии: в повестке дня формула мира

Детали

Сначала Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.

"Обсудили срочные оборонные потребности Украины на фоне возможной эскалации на фронте. Пригласил присоединиться к реализации нашей 10-шаговой формулы мира. Поблагодарил за приют украинских граждан", - написал Зеленский в Telegram.

Впоследствии Президент Украины обсудил оборонную поддержку и ситуацию на фронте с Президентом Эстонии Аларом Карисом. Скоординировали шаги по дальнейшей евроатлантической интеграции Украины, добавил Зеленский.

Также глава государства созвонился с Премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

"Поблагодарил за замораживание российских активов. Обсудили поддержку энергетической системы Украины и послевоенное восстановление. Пригласил присоединиться к реализации формулы мира", - резюмировал Зеленский.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Речь шла о реализации формулы мира, ожидании от предстоящего Саммита Украина – ЕС.