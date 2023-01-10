Зеленский созвонился с премьерами Бельгии и Ирландии и президентом Эстонии: в повестке дня формула мира
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд международных разговоров - с премьерами Бельгии и Ирландии и президентом Эстонии, передает УНН.
Детали
Сначала Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.
"Обсудили срочные оборонные потребности Украины на фоне возможной эскалации на фронте. Пригласил присоединиться к реализации нашей 10-шаговой формулы мира. Поблагодарил за приют украинских граждан", - написал Зеленский в Telegram.
Впоследствии Президент Украины обсудил оборонную поддержку и ситуацию на фронте с Президентом Эстонии Аларом Карисом. Скоординировали шаги по дальнейшей евроатлантической интеграции Украины, добавил Зеленский.
Также глава государства созвонился с Премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.
"Поблагодарил за замораживание российских активов. Обсудили поддержку энергетической системы Украины и послевоенное восстановление. Пригласил присоединиться к реализации формулы мира", - резюмировал Зеленский.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Речь шла о реализации формулы мира, ожидании от предстоящего Саммита Украина – ЕС.