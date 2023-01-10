Обговорили очікування від майбутнього Саміту Україна-ЄС: Зеленський зідзвонився з президентом Євроради

Цитата

"Під час телефонної розмови з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем поінформував про ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в озброєнні. Домовилися про спільні зусилля для реалізації формули миру. Обговорили очікування від майбутнього Саміту Україна – ЄС", - написав Зеленський.

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Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з високим представником ЄС Жозепом Боррелем підготовку до саміту Україна-ЄС.