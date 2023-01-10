Обсудили ожидания от предстоящего Саммита Украина-ЕС: Зеленский созвонился с президентом Евросовета

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"В ходе телефонного разговора с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем проинформировал о ситуации на поле боя и неотложных потребностях Украины в вооружении. Договорились о совместных усилиях для реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего Саммита Украина – ЕС", - написал Зеленский.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем подготовку к саммиту Украина-ЕС.