Обсудили ожидания от предстоящего Саммита Украина-ЕС: Зеленский созвонился с президентом Евросовета
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Речь шла о реализации формулы мира, ожидании от предстоящего Саммита Украинf – ЕС, передает УНН.
Цитата
"В ходе телефонного разговора с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем проинформировал о ситуации на поле боя и неотложных потребностях Украины в вооружении. Договорились о совместных усилиях для реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего Саммита Украина – ЕС", - написал Зеленский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саммит Украина-ЕС пройдет в Украине - постпред Швеции
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем подготовку к саммиту Украина-ЕС.