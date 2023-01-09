Саміт Україна-ЄС пройде в Україні - постпред Швеції

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Даніельссон зазначив, що "Україна та воєнна агресія проти України домінуватиме над всім, що Швеція робитиме під час головування" в ЄС. З його слів, ЄС вже зробив багато для підтримки України, "проте треба робити більше, щоб процес підтримки - гуманітарної, фінансової, військової - не припинявся".

Він повідомив також, що Швеція займатиметься пошуком можливості для притягнення до відповідальності тих, хто здійснив воєнні злочини в Україні, і для використання заморожених російських активів для відбудови української інфраструктури та економіки.

Окрім того, Стокгольм має намір сприяти "сильному бажанню" Києва наблизитися до членства в ЄС. Про це йтиметься, зокрема, під час саміту Україна-ЄС, який, за словами Даніельссона, відбудеться 3 лютого в Україні, пише видання.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з високим представником ЄС Жозепом Боррелем підготовку до саміту Україна-ЄС.