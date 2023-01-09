Саммит Украина-ЕС пройдет в Украине - постпред Швеции

Детали

Даниэльссон отметил, что "Украина и военная агрессия против Украины будет доминировать над всем, что будет делать Швеция во время председательства" в ЕС. По его словам, ЕС уже сделал многое для поддержки Украины, "но нужно делать больше, чтобы процесс поддержки - гуманитарной, финансовой, военной - не прекращался".

Он сообщил также, что Швеция будет заниматься поиском возможности для привлечения к ответственности тех, кто совершил военные преступления в Украине, и для использования замороженных российских активов для восстановления украинской инфраструктуры и экономики.

Кроме того, Стокгольм намерен содействовать "сильному желанию" Киева приблизиться к членству в ЕС. Об этом пойдет речь, в частности, во время саммита Украина-ЕС, который, по словам Даниэльссона, состоится 3 февраля в Украине, пишет издание.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем подготовку к саммиту Украина-ЕС.