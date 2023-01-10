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Зеленський зідзвонився з прем'єрами Бельгії та Ірландії і президентом Естонії: на порядку денному формула миру

Київ • УНН

 • 415246 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів низку міжнародних розмов - з прем'єрами Бельгії та Ірландії і президентом Естонії, передає УНН.

Зеленський зідзвонився з прем'єрами Бельгії та Ірландії і президентом Естонії: на порядку денному формула миру

Деталі

Спершу Зеленський провів телефонну розмову із Прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо.

"Обговорили термінові оборонні потреби України на тлі можливої ескалації на фронті. Запросив приєднатися до реалізації нашої 10-крокової формули миру. Подякував за прихисток українських громадян", - написав Зеленський у Telegram.

Згодом Президент України обговорив оборонну підтримку та ситуацію на фронті з Президентом Естонії Аларом Карісом. Скоординували кроки щодо подальшої євроатлантичної інтеграції України, додав Зеленський.

Також глава держави зідзвонився з Прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром.

"Подякував за заморожування російських активів. Обговорили підтримку енергетичної системи України та післявоєнне відновлення. Запросив приєднатися до реалізації формули миру", - резюмував Зеленський.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський поговорив з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Йшлося про реалізацію формули миру, очікування від майбутнього Саміту Україна – ЄС.

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