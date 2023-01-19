Зеленский заявил о "содержательных переговорах" с главой Евросовета в Киеве

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"Приветствую в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля. Спасибо за постоянную и крепкую поддержку! Начинаем важную встречу", - отметил Зеленский в Telegram.

"Содержательные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Украина и Европейский Союз уже достигли весомых результатов в нашем историческом сближении. Работаем над тем, чтобы достичь еще больших", - добавил Президент.

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Председатель Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Киев.