Зеленский заявил о "содержательных переговорах" с главой Евросовета в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о "содержательных переговорах" с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве, пишет УНН.
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"Приветствую в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля. Спасибо за постоянную и крепкую поддержку! Начинаем важную встречу", - отметил Зеленский в Telegram.
"Содержательные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Украина и Европейский Союз уже достигли весомых результатов в нашем историческом сближении. Работаем над тем, чтобы достичь еще больших", - добавил Президент.
Дополнение
Председатель Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Киев.