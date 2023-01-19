Зеленський заявив про "змістовні переговори" з головою Євроради у Києві

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"Вітаю в Україні президента Європейської ради Шарля Мішеля. Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч", - зазначив Зеленський у Telegram.

"Змістовні переговори з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Україна і Європейський Союз вже досягли вагомих результатів у нашому історичному зближенні. Працюємо над тим, щоб досягти ще більших", - додав Президент.

Доповнення

Голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва.