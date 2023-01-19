Голова Євроради прибув до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва та відвідав реабілітаційний центр, передає УНН.
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«Вражений мужністю ветеранів у реабілітаційному центрі в Києві, який фінансується ЄС. Україна незламна», - написав Мішель у Twitter.
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Понад десяток єврокомісарів хоче провести переговори з представниками уряду в Києві безпосередньо перед самітом Україна-ЄС у лютому.
Impressed by the veterans’ courage at the EU-funded rehabilitation center in #Kyiv.
Ukraine is unbreakable. pic.twitter.com/RYICjDtA5c