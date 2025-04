Голова Євроради прибув до Києва

Цитата

«Вражений мужністю ветеранів у реабілітаційному центрі в Києві, який фінансується ЄС. Україна незламна», - написав Мішель у Twitter.

Понад десяток єврокомісарів хоче провести переговори з представниками уряду в Києві безпосередньо перед самітом Україна-ЄС у лютому.

Impressed by the veterans’ courage at the EU-funded rehabilitation center in #Kyiv.



Ukraine is unbreakable. pic.twitter.com/RYICjDtA5c

— Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023