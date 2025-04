Председатель Евросовета прибыл в Киев

Цитата

«Поражен мужеством ветеранов в реабилитационном центре в Киеве, который финансируется ЕС. Украина несокрушимая», - написал Мишель в Twitter.

Дополнение

Более десятка еврокомиссаров хочет провести переговоры с представителями правительства в Киеве непосредственно перед саммитом Украина-ЕС в феврале.

Impressed by the veterans’ courage at the EU-funded rehabilitation center in #Kyiv.



Ukraine is unbreakable. pic.twitter.com/RYICjDtA5c

— Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023