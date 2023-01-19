Председатель Евросовета прибыл в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Киев и посетил реабилитационный центр, передает УНН.
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«Поражен мужеством ветеранов в реабилитационном центре в Киеве, который финансируется ЕС. Украина несокрушимая», - написал Мишель в Twitter.
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Более десятка еврокомиссаров хочет провести переговоры с представителями правительства в Киеве непосредственно перед саммитом Украина-ЕС в феврале.
Impressed by the veterans’ courage at the EU-funded rehabilitation center in #Kyiv.
Ukraine is unbreakable. pic.twitter.com/RYICjDtA5c