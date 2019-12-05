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Зеленский заявил о стремлении не на словах, а на деле приближать ВСУ к стандартам НАТО

Зеленский заявил о стремлении не на словах, а на деле приближать ВСУ к стандартам НАТО

Киев  •  УНН

 • 11307 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны стремится не на словах, не на плакатах, а на деле приближать украинскую армию к стандартам НАТО, и войско не перестанет быть в приоритете после достижения мира. Об этом он заявил во время торжественного собрания по случаю 28-й годовщины Вооруженных Сил Украины, передает корреспондент УНН.

"Крепким фундаментом для Вооруженных сил Украины есть несколько очень важных вещей. Первая вещь - это развитие. Мы не стоим на месте, мы укрепляем нашу боеспособность. Мы стараемся не на словах, на плакатах, а на деле приближать наше войско к стандартам НАТО" - указал Зеленский.

По его словам, это касается полноценного реформирования всех сфер обороны: военного управления, логистики, подготовки, вооружения и самое главное достойного обеспечения военнослужащих и их семей.

"Весь мир видит, что мы действительно хотим мира, мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев, мы обязательно вернем наших людей и наши территории, и сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем, но сильное войско делает позицию любого государства увереннее и крепче. К сожалению, мы имеем горький опыт и знаем, что может быть, когда страна не готова защищать свои государственные интересы. Именно поэтому, после достижения долгожданного мира, армия не перестанет быть нашим приоритетом, так как это залог нашего дальнейшего развития, нашей независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, по которому движется Украина", - отметил Зеленский.

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Также Президент поздравил волонтеров и поблагодарил их за работу и помощь.

"Вторая очень важная вещь - это сплоченность. В единстве страны - наша сила, и сегодня я не могу не вспомнить тех, кто стал непосредственным участником развития украинского войска, это наши украинские волонтеры. Сегодня, 5 декабря, их день, их праздник, мы благодарим волонтеров за их большое и важное дело, за каждый переданный армии бронежилет, за каждый тепловизор, каждую аптечку, и не менее важные детские рисунки с пожеланиями "возвращайся живым", - добавил он.

Зеленский поздравил военных и пожелал им и их семьям успехов и благополучия.

"И третья очень знаковая вещь для нашей армии - это правда. И она на нашей стороне. И этим все сказано, это наша страна, и это наша земля. Уважаемые господа генералы, офицеры, сержанты и наши главные наши солдаты. Я искренне поздравляю вас по случаю дня Вооруженных сил Украины. Спасибо за добросовестное выполнение своего долга, честь отвагу и героизм. Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо нашей Родины, на благо Украины. Слава вооруженным силам Украины! Слава Украине!" - подытожил Президент.

Напомним, 29 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы), вносящий изменения в уставы ВСУ и ряд законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга гражданами, а также вводящих новую систему воинских званий.

Также сообщалось, что украинский парламент 17 октября заложил один из важных факторов изменений, приняв закон, который начал масштабную реформу сержантского состава.

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