Закон щодо шкали військових звань: у Міноборони пояснили, що зміниться в армії

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Український парламент 17 жовтня заклав один з важливих факторів змін, ухваливши закон, який започаткував масштабну реформу сержантського складу. Про це написав міністр оборони України Андрій Загороднюк, пояснивши, які зміни принесе закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)", передає УНН.

"Через кілька років, дивлячись на українську армію, ми скажемо, що один з важливих факторів змін парламент заклав 17 жовтня, коли ухвалив закон, який започаткував масштабну реформу сержантського складу. 29 листопада його підписав Президент України В. Зеленський. Що тепер зміниться в армії?", - написав Загороднюк.

Так, з його слів, трансформуються військові звання сержантів та старшин. А, так як зразковою в Україні вважають систему звань НАТО, звання приведені у відповідність до стандартів Північноатлантичного альянсу.

"Натепер звань 9: рекрут, молодший сержант, сержант, старший сержант, перший сержант, штаб сержант, майстер сержант, старший майстер сержант та головний майстер сержант", - зазначив міністр.

Він пояснив, що нові військові звання — це "не зміни шевронів", а новий зміст діяльності цієї категорії військовослужбовців, елемент побудови кар’єри, який підвищує мотивацію та "змащує" механізм просування по службі військовослужбовців.

"Нові звання є також необхідною умовою для переходу на нову систему грошового забезпечення. Його розмір буде залежати не від посади, як було до цього, а від військового звання з урахуванням вислуги. Вже зараз тарифні розряди за деякими сержантськими і офіцерськими посадами є однаковими (тому в них однакова зарплата)", - зазначив очільник МОУ.

Зі слів Загороднюка, змінюється і імідж та функціонал сержантського корпусу.

"Віднині це радники командира з питань підготовки рядового чи сержантського складу, зокрема, у бойовій підготовці… Вводиться (для багатьох дивне) найнижче військове звання рекрут. Рекрут – це молодий чоловік або жінка, який уклав контракт на випробувальний термін, але не пройшов повний курс військової підготовки. По суті, у ЗСУ стартує якісний відбір кадрів для військової служби: люди знайомляться з професією та випробовують самі себе, а командири — придивляються до кандидатів на професійну службу", - додав він.

Нагадаємо, 29 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби), що вносить зміни до статутів ЗСУ і низки законів, що регулюють порядок виконання військового обов'язку громадянами, а також запроваджує нову систему військових звань.

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