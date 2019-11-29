Закон щодо шкали військових звань: у Міноборони пояснили, що зміниться в армії

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Український парламент 17 жовтня заклав один з важливих факторів змін, ухваливши закон, який започаткував масштабну реформу сержантського складу. Про це написав міністр оборони України Андрій Загороднюк, пояснивши, які зміни принесе закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)", передає УНН.