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Зеленський заявив про прагнення не на словах, а на ділі наближати ЗСУ до стандартів НАТО

Зеленський заявив про прагнення не на словах, а на ділі наближати ЗСУ до стандартів НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво країни прагне не на словах, не на плакатах, а на ділі наближати українську армію до стандартів НАТО, і військо не перестане бути в пріоритеті після досягнення миру. Про це він заявив під час урочистого зібрання з нагоди відзначення 28-ї річниці Збройних Сил України, передає кореспондент УНН.

"Міцним фундаментом для Збройних сил України є декілька дуже важливих речей. Перша річ – це розвиток. Ми не стоїмо на місці, ми зміцнюємо нашу боєздатність. Ми прагнемо не на словах, не на плакатах, а на ділі наближати наше військо до стандартів НАТО", - вказав Зеленський.

З його слів, це стосується повноцінного реформування всіх сфер оборони: військового управління, логістики, підготовки, озброєння і найголовніше гідного забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей.

"Увесь світ бачить, що ми дійсно прагнемо миру, ми не хочемо щодня втрачати найкращих українців, ми обов’язково повернемо наших людей та наші території, і зараз ми досягаємо цього дипломатичним шляхом, але сильне військо робить позицію будь-якої держави впевненішою та міцнішою. На жаль, ми маємо гіркий досвід і знаємо, що може бути, коли країна не готова захищати свої державні інтереси. Саме тому, після досягнення довгоочікуваного миру, армія не перестане бути нашим пріоритетом, бо це запорука нашого подальшого розвитку, нашої незалежності, права на самостійний вибір нашого власного шляху, яким рухається Україна", - зазначив Зеленський.

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Також Президент привітав волонтерів та подякував їм за роботу та допомогу.

"Друга дуже важлива річ – це згуртованість. У єдності країни - наша сила, і сьогодні я, не можу не згадати тих, хто став безпосереднім учасником розбудови українського війська, це наші українські волонтери. Сьогодні, 5 грудня, їх день, їх свято, ми дякуємо волонтерам за їх велику та важливу справу, за кожен переданий армії бронежилет, за кожен тепловізор, кожну аптечку, і не менш важливі дитячі малюнки з побажаннями "повертайся живим", - додав він.

Зеленський привітав військових та побажав їм та їх сім’ям успіхів та добробуту.

"І третя дуже знакова річ для нашого війська – це правда. І вона на нашому боці. І цим все сказано, це наша країна, і це наша земля. Шановні панове генерали, офіцери, сержанти та наші найголовніші, наші солдати. Я щиро вітаю вас з нагоди дня Збройних сил України. Дякую за сумлінне виконання свого обов’язку, честь відвагу та героїзм. Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров’я, добробуту, незламності духу, нових успіхів та перемог на благо нашої Батьківщини, на благо України. Слава збройним силам України! Слава Україні!" - підсумував Президент.

Нагадаємо, 29 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби), що вносить зміни до статутів ЗСУ і низки законів, що регулюють порядок виконання військового обов'язку громадянами, а також запроваджує нову систему військових звань

Також повідомлялося, що український парламент 17 жовтня заклав один з важливих факторів змін, ухваливши закон, який започаткував масштабну реформу сержантського складу. 

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