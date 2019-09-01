Зеленский завтра соберет на Банковой руководителей Рады, Кабмина и правоохранительных органов

По информации Офиса Президента, встреча начнется в 12:00.

"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Место проведения: Офис Президента Украины (ул. Банковая, 11).

Как сообщал УНН, в понедельник, 2 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с новым составом Кабинета министров.