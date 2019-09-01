Зеленский завтра соберет на Банковой руководителей Рады, Кабмина и правоохранительных органов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Завтра, 2 сентября, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
По информации Офиса Президента, встреча начнется в 12:00.
"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Место проведения: Офис Президента Украины (ул. Банковая, 11).
Как сообщал УНН, в понедельник, 2 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с новым составом Кабинета министров.