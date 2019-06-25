Зеленский утвердил положение об Офисе Президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил Положение об Офисе Президента Украины, передает УНН со ссылкой на документ, который обнародовала пресс-служба Главы государства.
"Утвердить Положение об Офисе Президента Украины (прилагается)", - говорится в указе №436/2019.
В Положениях указано, что основными задачами Офиса является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий.
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Как указано в документе, в состав Офиса входят: руководитель Офиса Президента Украины; первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины; заместители Руководителя Офиса Президента Украины; руководитель Аппарата Офиса Президента Украины; первый помощник, помощники Президента Украины; советники Президента Украины; пресс-секретарь Президента Украины; представители Президента Украины; уполномоченные Президента Украины; Кабинет Президента Украины; Кабинет Руководителя Офиса Президента Украины; директораты; департаменты.
Добавим, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.