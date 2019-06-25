Зеленський затвердив положення про Офіс Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив Положення про Офіс Президента України, передає УНН із посиланням на документ, який оприлюднила прес-служба Глави держави.
"Затвердити Положення про Офіс Президента України (додається)", - йдеться в указі №436/2019.
У Положеннях зазначено, що основними завданнями Офісу є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень.
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Як зазначено у документі, до складу Офісу входять: керівник Офісу Президента України; перший заступник Керівника Офісу Президента України; заступники Керівника Офісу Президента України; керівник Апарату Офісу Президента України; перший помічник, помічники Президента України; радники Президента України; прес-секретар Президента України; представники Президента України; уповноважені Президента України; Кабінет Президента України; Кабінет Керівника Офісу Президента України; директорати; департаменти.
Додамо, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.