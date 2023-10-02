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Зеленский предостерег от формата спецтрибунала, который не приведет ни к каким последствиям

Зеленский предостерег от формата спецтрибунала, который не приведет ни к каким последствиям

Киев • УНН

 • 244570 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Необходимо, чтобы в процессе обсуждения не дошли до того, что спецтрибунал по преступлениям агрессии против Украины будет иметь формат, который не приведет ни к каким последствиям. Об этом заявил на заседании министров иностранных дел стран ЕС в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский, заявление которого обнародовали в ОП, пишет УНН.

Детали

Зеленский рассказал, что "продолжается дипломатическая и юридическая работа над различными форматами специального международного трибунала за совершение преступления агрессии против Украины".

При этом он подчеркнул, что "для нашего государства важно не название, а справедливое наказание всех виновных в преступлении агрессии, поэтому необходимо, чтобы в постоянных диалогах не дошли до того, что этот трибунал будет иметь формат, который не приведет ни к каким последствиям".

Отвечая на вопрос о ходе реализации украинской Формулы мира, Зеленский назвал значительным успехом привлечение к этому процессу такого большого количества стран.

По его словам, сейчас идет работа над организацией третьей встречи советников по национальной безопасности лидеров государств мира по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

Президент обратил внимание, что представители разных континентов уже говорят о готовности обсуждать свои мирные инициативы на площадке Формулы мира. Поэтому Формула должна быть безальтернативной основой для проведения будущего Глобального саммита мира. Потому что именно Украина является жертвой этой неспровоцированной и несправедливой войны, подчеркнул Глава государства.

«Для нас важны все континенты. Если то или иное европейское государство может иметь влияние на увеличение присутствия стран с других континентов на площадке Формулы мира, мы будем благодарны. Также важно коммуницировать об этом с вашими обществами, тогда об этом будут слышать и общества на других континентах», – добавил он.

Глава государства также отметил, что приезд министров иностранных дел стран ЕС в Киев является мощным сигналом того, что Европа вместе с Украиной.

«Помощь Украине – это помощь всему миру. Если Украина упадет, то россия начнет большую войну. И не только на территории нашего государства. Я убежден, что на сегодня устойчивость Украины – это будущая устойчивость как минимум Европейского континента. Хочу поблагодарить, что благодаря вам мы сохраняем эту устойчивость», – резюмировал Президент.

Дополнение

В рамках участия в выездном заседании министров иностранных дел стран ЕС в Киеве Президент Владимир Зеленский обсудил с руководителями внешнеполитических ведомств, как сообщили в ОП, "актуальные вопросы поддержки нашей страны во время войны, интеграции в ЕС, реализации Формулы мира и создания международного трибунала для наказания за преступление агрессии рф против Украины".

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