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Україна виконає сім рекомендацій Єврокомісії на шляху до ЄС - Зеленський

Україна виконає сім рекомендацій Єврокомісії на шляху до ЄС - Зеленський

Київ • УНН

 • 188579 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Україна виконає сім рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Про це заявив на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві Президент України Володимир Зеленський, заяву якого оприлюднили в ОП, пише УНН.

Цитата

"Україна виконає сім рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали. Україна буде готова до початку переговорів щодо членства, і вже цього року мають розпочатися такі переговори. Потрібне відповідне політичне рішення від Європи", - зазначив Зеленський.

Деталі

Глава держави зазначив, що сім рекомендацій, які Україна отримала від Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу, були великим кроком уперед і важливою мотивацією для всіх українців.

"Ми виконаємо всі рекомендації. Для нас дуже важливо сьогодні, щоб ми в цій конкретиці й жили. Ми дуже конкретна держава. Тому що в час війни треба виконувати те, що ти пообіцяв", – сказав Президент, якого цитують в ОП.

Водночас Президент зауважив, що Україні в майбутньому буде потрібно здійснити ще багато кроків та відповідних реформ.

Доповнення

У межах участі у виїзному засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві Президент Володимир Зеленський обговорив з очільниками зовнішньополітичних відомств, як повідомили в ОП, "актуальні питання підтримки нашої країни під час війни, інтеграції до ЄС, реалізації Формули миру та створення міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії рф проти України".

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