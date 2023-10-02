Україна виконає сім рекомендацій Єврокомісії на шляху до ЄС - Зеленський

Цитата

"Україна виконає сім рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали. Україна буде готова до початку переговорів щодо членства, і вже цього року мають розпочатися такі переговори. Потрібне відповідне політичне рішення від Європи", - зазначив Зеленський.

Деталі

Глава держави зазначив, що сім рекомендацій, які Україна отримала від Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу, були великим кроком уперед і важливою мотивацією для всіх українців.

"Ми виконаємо всі рекомендації. Для нас дуже важливо сьогодні, щоб ми в цій конкретиці й жили. Ми дуже конкретна держава. Тому що в час війни треба виконувати те, що ти пообіцяв", – сказав Президент, якого цитують в ОП.

Водночас Президент зауважив, що Україні в майбутньому буде потрібно здійснити ще багато кроків та відповідних реформ.

Доповнення

У межах участі у виїзному засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві Президент Володимир Зеленський обговорив з очільниками зовнішньополітичних відомств, як повідомили в ОП, "актуальні питання підтримки нашої країни під час війни, інтеграції до ЄС, реалізації Формули миру та створення міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії рф проти України".