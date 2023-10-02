Зеленський застеріг від формату спецтрибуналу, який не приведе до жодних наслідків

ukru
29 березня, 17:57 • 218034 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 282842 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 243122 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 279346 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 247956 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 191091 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 184520 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 158732 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 488203 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174571 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
67 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 153984 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 162985 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 99962 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 120431 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 109278 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 343147 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 488211 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 528196 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 528757 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 431429 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 153984 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 282859 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 161234 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 153217 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 125175 перегляди
Актуальне
Зеленський застеріг від формату спецтрибуналу, який не приведе до жодних наслідків

Зеленський застеріг від формату спецтрибуналу, який не приведе до жодних наслідків

Київ • УНН

 • 244576 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Необхідно, щоб у процесі обговорення не дійшли до того, що спецтрибунал щодо злочинів агресії проти України матиме формат, який не приведе до жодних наслідків. Про це заявив на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві Президент України Володимир Зеленський, заяву якого оприлюднили в ОП, пише УНН.

Деталі

Зеленський розповів, що "триває дипломатична та юридична робота над різними форматами спеціального міжнародного трибуналу за скоєння злочину агресії проти України".

При цьому він наголосив, що "для нашої держави важлива не назва, а справедливе покарання всіх винних у злочині агресії, тому необхідно, щоб у постійних діалогах не дійшли до того, що цей трибунал матиме формат, який не приведе до жодних наслідків".

Відповідаючи на запитання щодо перебігу реалізації української Формули миру, Зеленський назвав значним успіхом залучення до цього процесу такої великої кількості країн.

За його словами, нині триває робота над організацією третьої зустрічі радників із національної безпеки лідерів держав світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

Президент звернув увагу, що представники різних континентів уже говорять про готовність обговорювати свої мирні ініціативи на майданчику Формули миру. Тож Формула має бути безальтернативною основою для проведення майбутнього Глобального саміту миру. Тому що саме Україна є жертвою цієї неспровокованої та несправедливої війни, наголосив Глава держави.

«Для нас важливі всі континенти. Якщо та чи інша європейська держава може мати вплив на збільшення присутності країн з інших континентів на майданчику Формули миру, ми будемо вдячні. Також важливо комунікувати про це з вашими суспільствами, тоді про це чутимуть і суспільства на інших континентах», – додав він.

Глава держави також відзначив, що приїзд міністрів закордонних справ країн ЄС до Києва є потужним сигналом того, що Європа разом з Україною.

«Допомога Україні – це допомога всьому світові. Якщо Україна впаде, то росія розпочне велику війну. І не лише на території нашої держави. Я переконаний, що на сьогодні стійкість України – це майбутня стійкість як мінімум Європейського континенту. Хочу подякувати, що завдяки вам ми зберігаємо цю стійкість», – резюмував Президент.

Доповнення

У межах участі у виїзному засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві Президент Володимир Зеленський обговорив з очільниками зовнішньополітичних відомств, як повідомили в ОП, "актуальні питання підтримки нашої країни під час війни, інтеграції до ЄС, реалізації Формули миру та створення міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії рф проти України".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,800.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.73