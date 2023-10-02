Зеленський застеріг від формату спецтрибуналу, який не приведе до жодних наслідків

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Зеленський розповів, що "триває дипломатична та юридична робота над різними форматами спеціального міжнародного трибуналу за скоєння злочину агресії проти України".

При цьому він наголосив, що "для нашої держави важлива не назва, а справедливе покарання всіх винних у злочині агресії, тому необхідно, щоб у постійних діалогах не дійшли до того, що цей трибунал матиме формат, який не приведе до жодних наслідків".

Відповідаючи на запитання щодо перебігу реалізації української Формули миру, Зеленський назвав значним успіхом залучення до цього процесу такої великої кількості країн.

За його словами, нині триває робота над організацією третьої зустрічі радників із національної безпеки лідерів держав світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

Президент звернув увагу, що представники різних континентів уже говорять про готовність обговорювати свої мирні ініціативи на майданчику Формули миру. Тож Формула має бути безальтернативною основою для проведення майбутнього Глобального саміту миру. Тому що саме Україна є жертвою цієї неспровокованої та несправедливої війни, наголосив Глава держави.

«Для нас важливі всі континенти. Якщо та чи інша європейська держава може мати вплив на збільшення присутності країн з інших континентів на майданчику Формули миру, ми будемо вдячні. Також важливо комунікувати про це з вашими суспільствами, тоді про це чутимуть і суспільства на інших континентах», – додав він.

Глава держави також відзначив, що приїзд міністрів закордонних справ країн ЄС до Києва є потужним сигналом того, що Європа разом з Україною.

«Допомога Україні – це допомога всьому світові. Якщо Україна впаде, то росія розпочне велику війну. І не лише на території нашої держави. Я переконаний, що на сьогодні стійкість України – це майбутня стійкість як мінімум Європейського континенту. Хочу подякувати, що завдяки вам ми зберігаємо цю стійкість», – резюмував Президент.

Доповнення

У межах участі у виїзному засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві Президент Володимир Зеленський обговорив з очільниками зовнішньополітичних відомств, як повідомили в ОП, "актуальні питання підтримки нашої країни під час війни, інтеграції до ЄС, реалізації Формули миру та створення міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії рф проти України".