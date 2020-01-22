Зеленский пригласил премьера Нидерландов в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе пригласил собеседника посетить Украину. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
"Владимир Зеленский пригласил Марка Рютте посетить Украину с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, в частности дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Марком Рютте дело МН17 и авиакатастрофу украинского самолета произошла в Иране.