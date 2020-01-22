Зеленський запросив прем’єра Нідерландів в Україну

“Володимир Зеленський запросив Марка Рютте відвідати Україну з офіційним візитом”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що сторони обговорили низку питань двостороннього порядку денного, зокрема подальший розвиток торговельно-економічної співпраці.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Марком Рютте справу МН17 та авіакатастрофу українського літака, що сталась в Ірані.