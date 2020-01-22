Зеленський запросив прем’єра Нідерландів в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі запросив співрозмовника відвідати Україну. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.
“Володимир Зеленський запросив Марка Рютте відвідати Україну з офіційним візитом”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що сторони обговорили низку питань двостороннього порядку денного, зокрема подальший розвиток торговельно-економічної співпраці.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з Марком Рютте справу МН17 та авіакатастрофу українського літака, що сталась в Ірані.