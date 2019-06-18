Зеленский пригласил немецких критиков антироссийских санкций посетить Донбасс

"Я знаю о призывах представителей крупного бизнеса и отдельных политиков Германии о необходимости отмены санкций и восстановление деловой активности с Россией. Пользуясь случаем, хочу обратиться к ним, уверен что они слышат: мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершение каждый день. Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, которые решили стать рядом с нами, чтобы восстановить право и справедливость в Европе. Но это единственный путь бескровного восстановления мира на континенте и он должен быть пройденным до самого конца", - заявил Президент.



Он заявил, что не сомневался в том, что официальный Берлин так же "видит картину мира в 21-м веке", как и Украина, и остается на стороне права, правды и справедливости.



Зеленский также выразил благодарность канцлеру за такую принципиальную позицию.



"А тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько бед принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который с туристического края и природной жемчужины превратился в военный лагерь", - добавил он.



Как сообщал УНН, Меркель поздравила инициативы Зеленского отношении Минска и пообещала сохранение санкций .