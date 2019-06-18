Зеленський запросив німецьких критиків антиросійських санкцій відвідати Донбас

"Я знаю про заклики представників великого бізнесу та окремих політиків Німеччини щодо необхідності скасування санкцій та відновлення ділової активності з Росією. Користуючись цією нагодою, хочу звернутись до них , впевнений що вони чують: ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремось за її завершення щодня. Ми не хочемо, щоб від санкцій страждали наші європейські партнери, які вирішили стати поруч з нами, щоб відновити право та справедливість в Європі. Але це єдиний шлях безкровного відновлення миру на континенті і він має бути пройденим до самого кінця", - заявив Президент.



Він заявив, що не мав сумнівів у тому, що офіційний Берлін так само "бачить картину світу у 21-му сторіччі", як і Україна, і залишається на боці права, правди та справедливості.



Зеленський також висловив вдячність канцлеру за таку принципову позицію.



"А тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі і пересвідчитись, скільки лиха принесла українським людям ця війна. Подивіться на Крим, який з туристичного краю та природної перлини перетворився на військовий табір", - додав він.



Як повідомляв УНН, Меркель привітала ініціативи Зеленського щодо Мінська та пообіцяла збереження санкцій.