Зеленський запросив німецьких критиків антиросійських санкцій відвідати Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Представники великого бізнесу та окремі політики Німеччини, що агітують за зняття санкцій проти Росії через окупацію Криму та агресію на Донбасі, мають відвідати Схід України. Про це заявив під час брифінгу Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Берліні, передає кореспондент УНН.
"Я знаю про заклики представників великого бізнесу та окремих політиків Німеччини щодо необхідності скасування санкцій та відновлення ділової активності з Росією. Користуючись цією нагодою, хочу звернутись до них , впевнений що вони чують: ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремось за її завершення щодня. Ми не хочемо, щоб від санкцій страждали наші європейські партнери, які вирішили стати поруч з нами, щоб відновити право та справедливість в Європі. Але це єдиний шлях безкровного відновлення миру на континенті і він має бути пройденим до самого кінця", - заявив Президент.
Він заявив, що не мав сумнівів у тому, що офіційний Берлін так само "бачить картину світу у 21-му сторіччі", як і Україна, і залишається на боці права, правди та справедливості.
Зеленський також висловив вдячність канцлеру за таку принципову позицію.
"А тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі і пересвідчитись, скільки лиха принесла українським людям ця війна. Подивіться на Крим, який з туристичного краю та природної перлини перетворився на військовий табір", - додав він.
Як повідомляв УНН, Меркель привітала ініціативи Зеленського щодо Мінська та пообіцяла збереження санкцій.