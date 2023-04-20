Зеленский пригласил международных партнеров к участию в развитии новой инфраструктуры безопасности Украины

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"Уважаемые партнеры, приглашаю всех вас уже строить связи с нашим Конгрессом местных и региональных властей, чтобы как можно быстрее начать строить новую систему защиты нашего с вами образа жизни - открытого, демократического, свободного, основанного на сотрудничестве жизни. Сейчас здесь, в Украине, можем увидеть, что может принести агрессия любому народу, если где-то в другой части света ее попытаются повторить. Мы видим, какие стандарты безопасности сегодня нужны городам, селам", - заявил лидер государства.

Он добавил: "Я приглашаю вас всех участвовать в развитии новой инфраструктуры безопасности в Украине, чтобы впоследствии можно было распространить эту важную работу в других странах и регионах: от бомбоубежищ в школах до совершенно нового стандарта киберзащиты, кибербезопасности для всех систем страны, от новой защищенной инфраструктуры в каждом обществе к новой децентрализованной энергосистеме по стране, которую невозможно уничтожить ракетным террором, которую против нашего государства применила российская федерация".

Детали

Зеленский отметил, что вместе с "неизбежной" победой Украины мир будет отмечать "победу идей, что люди важные - каждый и каждая".

"Благодаря такому подходу вместо развалин, которые принесла и несет нам россия, мы везде отстроим настоящую, украинскую, европейскую, свободную жизнь. Такая жизнь, которую наши люди обычные, но очень свободные, уважают. Такую, в которой каждого человека уважают", - подчеркнул он.

Президент также выразил уверенность, что Украина дает пример "любым странам мира, любым городам, коммуникациям, транспорту, безопасности в энергетике, всей инфраструктуре, школам, сети образования, а также безопасности в строительстве в целом чтобы при любых обстоятельствах гарантировать самое главное – защиту жизни".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном саммите городов и регионов поблагодарил украинские общины за "крепость", а также подчеркнул, что "наша сила в наших людях".