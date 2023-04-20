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Зеленський запросив міжнародних партнерів до участі у розвитку нової інфраструктури безпеки в Україні

Зеленський запросив міжнародних партнерів до участі у розвитку нової інфраструктури безпеки в Україні

Київ • УНН

 • 383452 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський на Міжнародному саміті міст та регіонів запросив міжнародних партнерів брати участь розвитку нової інфраструктури безпеки в Україні, а також "вже зараз" будувати зв'язки з українськими місцевими та регіональними владами, щоб "якнайшвидше" почати відбудову країни, передає УНН.

Цитата

"Шановні партнери, запрошую усіх вас уже будувати зв'язки з нашим Конгресом місцевих та регіональних влад, щоб якнайшвидше почати будувати нову систему захисту нашого з вами способу життя - відкритого, демократичного, вільного, заснованого на співпраці життя. Зараз тут, в Україні, можемо побачити, що може принести агресія будь-якому народу, якщо десь в іншій частині світу її спробують повторити. Ми бачимо, які стандарти безпеки потрібні сьогодні містам, селам", - заявив лідер держави".

Він додав: "Я запрошую вас усіх брати участь у розвитку нової інфраструктури безпеки в Україні, щоб згодом можна було поширити цю важливу роботу в інших країнах і регіонах: від бомбосховищ в школах до абсолютно нового стандарту кіберзахисту, кібербезпеки для всіх систем країни, від нової захищеної інфраструктури в кожній громаді до нової децентралізованої енергосистеми по країні, яку неможливо знищити ракетним терором, яку проти нашої держави застосувала російська федерація".

Деталі

Зеленський зауважив, що разом із "неминучою" перемогою України світ відзначатиме "перемогу ідей, що люди важливі - кожен і кожна".

"Завдяки такому підходу замість руїн які принесла і несе нам росія, ми усюди відбудуємо справжнє, українське, європейське, вільне життя. Таке життя, яке наші люди звичайні, але дуже вільні, поважають. Таке, в якому кожну людину поважають", - наголосив він.

Президент також висловив впевненість, що Україна дає приклад "будь-яким країнам світу, будь-яким містам, комунікаціям, транспорту, безпеці в енергетиці, усій інфраструктурі, школам, мережі освіти, а також безпеці в будівництві загалом, щоб за будь-яких обставин гарантувати найголовніше - захист життя".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному саміті міст і регіонів подякував українським громадам за "міцність", а також наголосив, що "наша сила у наших людях".

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