Зеленський запросив міжнародних партнерів до участі у розвитку нової інфраструктури безпеки в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський на Міжнародному саміті міст та регіонів запросив міжнародних партнерів брати участь розвитку нової інфраструктури безпеки в Україні, а також "вже зараз" будувати зв'язки з українськими місцевими та регіональними владами, щоб "якнайшвидше" почати відбудову країни, передає УНН.
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"Шановні партнери, запрошую усіх вас уже будувати зв'язки з нашим Конгресом місцевих та регіональних влад, щоб якнайшвидше почати будувати нову систему захисту нашого з вами способу життя - відкритого, демократичного, вільного, заснованого на співпраці життя. Зараз тут, в Україні, можемо побачити, що може принести агресія будь-якому народу, якщо десь в іншій частині світу її спробують повторити. Ми бачимо, які стандарти безпеки потрібні сьогодні містам, селам", - заявив лідер держави".
Він додав: "Я запрошую вас усіх брати участь у розвитку нової інфраструктури безпеки в Україні, щоб згодом можна було поширити цю важливу роботу в інших країнах і регіонах: від бомбосховищ в школах до абсолютно нового стандарту кіберзахисту, кібербезпеки для всіх систем країни, від нової захищеної інфраструктури в кожній громаді до нової децентралізованої енергосистеми по країні, яку неможливо знищити ракетним терором, яку проти нашої держави застосувала російська федерація".
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Зеленський зауважив, що разом із "неминучою" перемогою України світ відзначатиме "перемогу ідей, що люди важливі - кожен і кожна".
"Завдяки такому підходу замість руїн які принесла і несе нам росія, ми усюди відбудуємо справжнє, українське, європейське, вільне життя. Таке життя, яке наші люди звичайні, але дуже вільні, поважають. Таке, в якому кожну людину поважають", - наголосив він.
Президент також висловив впевненість, що Україна дає приклад "будь-яким країнам світу, будь-яким містам, комунікаціям, транспорту, безпеці в енергетиці, усій інфраструктурі, школам, мережі освіти, а також безпеці в будівництві загалом, щоб за будь-яких обставин гарантувати найголовніше - захист життя".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному саміті міст і регіонів подякував українським громадам за "міцність", а також наголосив, що "наша сила у наших людях".